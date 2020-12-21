«Будем по максимуму стараться завоёвывать лицензии». Как сборная Беларуси по борьбе готовится к соревнованиям?

Новости Беларуси. В борьбе будущий соревновательный год будет очень сложным. Здесь и квалификация к Олимпийским играм, и сам главный старт четырехлетия, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но спортсмены ожидают его с оптимизмом. И в первую очередь потому, что 2020 год закончили на мажорной ноте. С Кубка мира белорусы вернулись с 10 наградами. Материал Юлии Силипицкой.

Женская сборная Беларуси готовится к Олимпийским играм под руководством Олега Райхлина уже третий цикл. В команде есть и старожилы, и молодежь, но все они идут к одной заветной цели.

2020 год для наших девушек начался весьма успешно. С европейского форума белоруски вернулись с тремя медалями. Ванесса Каладинская подтвердила звание чемпионки. После пандемия продиктовала свои условия. Однако личный Кубок мира показал, что белоруски в прекрасной форме и готовы бороться за самые высокие места.

В Белград отправились четыре спортсменки, три вернулись с наградами: золото у Курочкиной, бронза у Марзалюк и Сидаковой.

Олег Райхлин, главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе:

Я думаю, кто-то из них должен завоевать лицензию. Я, как и наши спортсмены, полностью довольны никогда не будем. Задача – попасть на Олимпийские игры и завоевать там медаль. Определенные успехи есть.

Вольники уже приступили к подготовке к олимпийским лицензионным турнирам. В 2021 году будет жарко. Чтобы заполучить пропуск в Токио, необходимо попасть в финал. Нашим ребятам это под силу. К слову, в Сербии белорусы взяли три медали, и это дает надежду на двойной успех.

Иван Янковский, главный тренер мужской сборной Беларуси по вольной борьбе:

Все команды, которые приехали, были представлены первыми номерами. Скажу честно, привезли мы три медали. В целом якобы неплохо, три пятых места, но каждый из спортсменов мог на гораздо большее претендовать. Они будут биться за лицензию – это 100 %. Они сами знают. Команда опытная. В каждом весе есть с кем брать лицензии.

У классиков тоже есть что вспомнить по итогам 2020-го. В начале года Максим Негода выиграл чемпионат Европы, а в конце Кирилл Маскевич взял золото Кубка мира. Всего же на счету греко-римлян в Белграде четыре награды.