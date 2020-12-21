«Будем по максимуму стараться завоёвывать лицензии». Как сборная Беларуси по борьбе готовится к соревнованиям?
Новости Беларуси. В борьбе будущий соревновательный год будет очень сложным. Здесь и квалификация к Олимпийским играм, и сам главный старт четырехлетия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Но спортсмены ожидают его с оптимизмом. И в первую очередь потому, что 2020 год закончили на мажорной ноте. С Кубка мира белорусы вернулись с 10 наградами.
Материал Юлии Силипицкой.
Женская сборная Беларуси готовится к Олимпийским играм под руководством Олега Райхлина уже третий цикл. В команде есть и старожилы, и молодежь, но все они идут к одной заветной цели.
2020 год для наших девушек начался весьма успешно. С европейского форума белоруски вернулись с тремя медалями. Ванесса Каладинская подтвердила звание чемпионки. После пандемия продиктовала свои условия. Однако личный Кубок мира показал, что белоруски в прекрасной форме и готовы бороться за самые высокие места.
В Белград отправились четыре спортсменки, три вернулись с наградами: золото у Курочкиной, бронза у Марзалюк и Сидаковой.
Олег Райхлин, главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе:
Я думаю, кто-то из них должен завоевать лицензию. Я, как и наши спортсмены, полностью довольны никогда не будем. Задача – попасть на Олимпийские игры и завоевать там медаль. Определенные успехи есть.
Вольники уже приступили к подготовке к олимпийским лицензионным турнирам. В 2021 году будет жарко. Чтобы заполучить пропуск в Токио, необходимо попасть в финал. Нашим ребятам это под силу. К слову, в Сербии белорусы взяли три медали, и это дает надежду на двойной успех.
Иван Янковский, главный тренер мужской сборной Беларуси по вольной борьбе:
Все команды, которые приехали, были представлены первыми номерами. Скажу честно, привезли мы три медали. В целом якобы неплохо, три пятых места, но каждый из спортсменов мог на гораздо большее претендовать.
Они будут биться за лицензию – это 100 %. Они сами знают. Команда опытная. В каждом весе есть с кем брать лицензии.
У классиков тоже есть что вспомнить по итогам 2020-го. В начале года Максим Негода выиграл чемпионат Европы, а в конце Кирилл Маскевич взял золото Кубка мира. Всего же на счету греко-римлян в Белграде четыре награды.
Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:
Плановая подготовка для завоевания лицензий. У нас сейчас сбор закончится, потом коротенький сбор будет перед турниром во Франции, где мы обкатаем, где именно олимпийские весовые категории. Посмотрим еще там, как они готовы. Главное, без травм подойти. Будем по максимуму стараться завоевывать лицензии.
Белорусы настроены начать новый сезон с максимального количества олимпийских лицензий, а летом заставить рукоплескать Токио не единожды.