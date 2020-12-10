КХЛ. Минское «Динамо» проиграло одноклубникам из Москвы

Основные события поединка развернулись в первом же периоде: зрители стали свидетелями четырех взятий ворот. После 20 минут игрового времени была ничья – 2:2. У нас забрасывали Илья Усов и Шейн Принс. Причем оба гола случились с интервалом в минуту. Но дальше гости, которые считались фаворитами, игру выровняли, и уже они чаще бывали в хозяйской зоне. Как итог – две пробоины в оборонительных редутах минчан. Более того, в начале второго отрезка москвичи отличились в третий раз. Времени на то, чтобы спастись, у «зубров» было предостаточно, но больше счет не менялся. «Динамо» из Белокаменной взяло два очка.

Следующий матч белорусы проведут на выезде. В пятницу, 11 декабря, играем против «Ак Барса».