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КХЛ. Минское «Динамо» проиграло одноклубникам из Москвы

10 декабря 2020 18:28
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Новости Беларуси. Дерби двух «Динамо» завершилось не в нашу пользу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» проиграли московским одноклубникам в домашнем матче чемпионата КХЛ.

КХЛ. Минское «Динамо» проиграло одноклубникам из Москвы-1

Основные события поединка развернулись в первом же периоде: зрители стали свидетелями четырех взятий ворот. После 20 минут игрового времени была ничья – 2:2. У нас забрасывали Илья Усов и Шейн Принс. Причем оба гола случились с интервалом в минуту. Но дальше гости, которые считались фаворитами, игру выровняли, и уже они чаще бывали в хозяйской зоне. Как итог – две пробоины в оборонительных редутах минчан. Более того, в начале второго отрезка москвичи отличились в третий раз. Времени на то, чтобы спастись, у «зубров» было предостаточно, но больше счет не менялся. «Динамо» из Белокаменной взяло два очка.

Следующий матч белорусы проведут на выезде. В пятницу, 11 декабря, играем против «Ак Барса».

# Хоккей Беларуси # Илья Усов # Шейн Принс # Фотофакт

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