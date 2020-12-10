Гандбол. «Мешков Брест» в матче Лиги чемпионов уступил «Пику»

Со старта было видно, что оппоненты хотели реабилитироваться за октябрьское поражение в Бресте. Первый тайм завершился с ощутимым перевесом хозяев – 18:13. Во второй половине встречи мешковцы было подобрались до двух мячей, но сравнять и обогнать так и не смогли. Итоговый счет – 27:30. У белорусов самым результативным стал правый полусредний Марко Панич. На его счету 7 голов.

После этой победы брестчане остаются на третьей строчке чемпионской лиги – у них 9 очков. У лидера, польского «Виве», 13 баллов. Следующий матч в рамках турнира подопечные Рауля Алонсо проведут 17 декабря в гостях у норвежского клуба «Эльверум».