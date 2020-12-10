Прямой эфир

Гандбол. «Мешков Брест» в матче Лиги чемпионов уступил «Пику»

10 декабря 2020 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гандбольный клуб «Мешков Брест» в очередном матче Лиги чемпионов на выезде уступает венгерской команде «Пик», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. «Мешков Брест» в матче Лиги чемпионов уступил «Пику»-1

Со старта было видно, что оппоненты хотели реабилитироваться за октябрьское поражение в Бресте. Первый тайм завершился с ощутимым перевесом хозяев – 18:13. Во второй половине встречи мешковцы было подобрались до двух мячей, но сравнять и обогнать так и не смогли. Итоговый счет – 27:30. У белорусов самым результативным стал правый полусредний Марко Панич. На его счету 7 голов.

После этой победы брестчане остаются на третьей строчке чемпионской лиги – у них 9 очков. У лидера, польского «Виве», 13 баллов. Следующий матч в рамках турнира подопечные Рауля Алонсо проведут 17 декабря в гостях у норвежского клуба «Эльверум».

# Гандбол # Марко Панич # Рауль Алонсо # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Тот, кто трудится до конца, тот побеждает». Определился победитель студенческой лиги по баскетболу среди женских команд
09 декабря 2020 20:55

«Тот, кто трудится до конца, тот побеждает». Определился победитель студенческой лиги по баскетболу среди женских команд

Лучшие в белорусском футболе. Кого отметили на церемонии «Звёздный мяч – 2020»?
09 декабря 2020 20:41

Лучшие в белорусском футболе. Кого отметили на церемонии «Звёздный мяч – 2020»?

Решение принято. Михаил Мархель останется главным тренером сборной Беларуси по футболу
09 декабря 2020 15:34

Решение принято. Михаил Мархель останется главным тренером сборной Беларуси по футболу