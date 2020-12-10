Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили «Калеву» в Единой лиге ВТБ

Эстонцы хорошо начали игру, предложив сопернику силовой баскетбол. К большому перерыву «драконы» проигрывали всего один балл. В третьей четверти парни Ростислава Вергуна вырвались вперед, но в концовке хозяева сумели дожать белорусский клуб и выиграть с разницей в шесть мячей – 88:82. Самым результативным в составе минчан стал Максим Салаш. Он набрал 19 очков.

Всего в нынешнем розыгрыше «Цмоки» провели шесть игр, где победили лишь единожды. Сейчас «драконы» занимают предпоследнее место таблицы.