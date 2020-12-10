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Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили «Калеву» в Единой лиге ВТБ

10 декабря 2020 15:02
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Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки-Минск» уступил «Калеву» в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили «Калеву» в Единой лиге ВТБ-1

Эстонцы хорошо начали игру, предложив сопернику силовой баскетбол. К большому перерыву «драконы» проигрывали всего один балл. В третьей четверти парни Ростислава Вергуна вырвались вперед, но в концовке хозяева сумели дожать белорусский клуб и выиграть с разницей в шесть мячей – 88:82. Самым результативным в составе минчан стал Максим Салаш. Он набрал 19 очков.

Всего в нынешнем розыгрыше «Цмоки» провели шесть игр, где победили лишь единожды. Сейчас «драконы» занимают предпоследнее место таблицы.

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Максим Салаш # Фотофакт

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