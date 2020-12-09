«Тот, кто трудится до конца, тот побеждает». Определился победитель студенческой лиги по баскетболу среди женских команд

Новости Беларуси. В студенческой баскетбольной лиге среди женских команд стал известен чемпион сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За трофей спорили коллективы гродненского университета и БГПУ.

В составе обеих дружин – звезды. Так, за педагогов выступали спортсменки нацкоманды 3 на 3, а за гродненчанок – лидеры молодежной сборной U-20. Спор за золото девчонки оставили до финальной четверти. За минуту до сирены команда из города над Неманом вела два очка, однако баскетболистка БГПУ Анастасия Сущик, благодаря точным штрафным броскам, вывела свою команду вперед – 71:70, педагоги минимально обыгрывают Гродно.

Татьяна Хорошилова, главный тренер БГПУ:

Я очень довольна, хочу сказать большое спасибо своим девчонкам. Они выдержали. Нас мало, нам сложно, у нас немного есть люди заболевшие, как и в других командах, точно так же. Но я считаю, тот, кто трудится до конца, тот побеждает.

В матче за бронзу сошлись БГУФК и БНТУ. Спортсменки из университета физкультуры без проблем обыграли «Политех» – 92:42. После игр состоялась церемония награждения. Призами были отмечены самые ценные игроки на своих позициях. Так, например, у баскетболистки БГПУ Анастасии Сущик сразу две награды – как у лучшей защитницы, а также приз зрительских симпатий.