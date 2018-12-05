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Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры: какие спортивные дисциплины популярны у болельщиков

05 декабря 2018 11:44
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Новости Беларуси. Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цифра превзошла ожидания организаторов.

Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры: какие спортивные дисциплины популярны у болельщиков-1

Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры: какие спортивные дисциплины популярны у болельщиков-3

Самыми популярными среди болельщиков стали билеты на церемонии открытия и закрытия Игр. Судя по ажиотажу, с нетерпением фанаты ждут и соревнований по легкой атлетике, художественной гимнастике и велосипедному спорту.

Отметим, квитки на Европейские игры автоматически становятся визой для болельщиков. До проведения спортивного форума в Минске осталось 198 дней.

Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры: какие спортивные дисциплины популярны у болельщиков-6

Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры: какие спортивные дисциплины популярны у болельщиков-8

# Европейские игры # Фотофакт

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