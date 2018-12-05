Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры: какие спортивные дисциплины популярны у болельщиков

Новости Беларуси. Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цифра превзошла ожидания организаторов.

Самыми популярными среди болельщиков стали билеты на церемонии открытия и закрытия Игр. Судя по ажиотажу, с нетерпением фанаты ждут и соревнований по легкой атлетике, художественной гимнастике и велосипедному спорту.

Отметим, квитки на Европейские игры автоматически становятся визой для болельщиков. До проведения спортивного форума в Минске осталось 198 дней.