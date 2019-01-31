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В 1/4 турнира в Петербурге Арина Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой

31 января 2019 19:57
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Новости Беларуси. 31 января свое выступление на престижном теннисном турнире в Санкт-Петербурге начала Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд соревнований 757 900 долларов США.

В 1/4 турнира в Петербурге Арина Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой-1

Первая ракетка Беларуси провела матч второго круга против представительницы бельгии Алисон ван Эйтванк. Первый сет остался за белоруской 6:1. Вторая партия была упорнее, но и она в активе Арины – 6:4. Встреча длилась 1 час и 11 минут.

В 1/4 турнира в Петербурге Арина Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой-4

В четвертьфинале белоруска встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Арина Соболенко: 5 историй новой звезды

# Теннис # Арина Соболенко # Алисон ван Эйтванк # Екатерина Александрова # Фотофакт

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