В 1/4 турнира в Петербурге Арина Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой

Новости Беларуси. 31 января свое выступление на престижном теннисном турнире в Санкт-Петербурге начала Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд соревнований 757 900 долларов США.

Первая ракетка Беларуси провела матч второго круга против представительницы бельгии Алисон ван Эйтванк. Первый сет остался за белоруской 6:1. Вторая партия была упорнее, но и она в активе Арины – 6:4. Встреча длилась 1 час и 11 минут.