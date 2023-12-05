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Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик сыграет с Магнусом Карлсеном в Канаде

05 декабря 2023 15:22
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Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик примет участие в представительном, одном из самых престижных шахматных турниров Champions Chess Tour, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках тура уже состоялись шесть стартов, по итогам которых определились восемь сильнейших шахматистов мира. Они встретятся в Канаде в суперфинале и разыграют призовой фонд в полмиллиона долларов.

Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик сыграет с Магнусом Карлсеном в Канаде-1

Соревнования пройдут в Торонто с 9 по 16 декабря. В числе участников суперфинала такие известные шахматные персоны, как Магнус Карлсен, Нодирбек Абдусатторов, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Уэсли Со, Максим Вашье-Лаграв, Алиреза Фирузья. Финал будет проходить по круговой системе, затем в дело вступит стадия плей-офф. Но на старте каждый из восьми шахматистов сыграет матч из двух партий против каждого участника. Отметим, уже в первом туре белорусский гроссмейстер Денис Лазавик встретится за доской с великим норвежцем Магнусом Карлсеном.

# Шахматы # Денис Лазавик # Фотофакт

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