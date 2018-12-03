Олимпийский чемпион Антон Кушнир стал отцом в четвёртый раз

Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета, жена спортсмена родила девочку второго декабря. Малышка стала четвертым ребенком для пары – супруги воспитывают 6-летнего сына Платона и дочерей: 4-летнюю Веру и 2-летнюю Марианну.

Новости Беларуси. Фристайлист Антон Кушнир стал отцом в четвертый раз.

НОК поздравил семью спортсмена с этим радостным событием.

Как сообщает БЕЛТА, олимпийский чемпион по фристайлу не смог присутствовать при рождении дочери – Антон Кушнир сейчас находится в Финляндии, где проходит подготовка к сезону.

В сентябре этого года впервые мамой стала Александра Герасименя.