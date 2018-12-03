Гандболисты БГК им. Мешкова потерпели поражение в игре с «Барселоной»

На сей раз команда Маноло Каденаса не справилась с лидером нашей группы «Барселоной» 32:41. Каталонцы одерживают свою девятую победу и набирают 18 очков. БГК с 5 балами остался на 7-й строчке. Гандбольная Лига чемпионов берет паузу до февраля.