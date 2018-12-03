Прямой эфир

Гандболисты БГК им. Мешкова потерпели поражение в игре с «Барселоной»

03 декабря 2018 09:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. БГК имени Мешкова потерпел очередное поражение в рамках гандбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандболисты БГК им. Мешкова потерпели поражение в игре с «Барселоной»-1

На сей раз команда Маноло Каденаса не справилась с лидером нашей группы «Барселоной» 32:41. Каталонцы одерживают свою девятую победу и набирают 18 очков. БГК с 5 балами остался на 7-й строчке. Гандбольная Лига чемпионов берет паузу до февраля.

# Гандбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Олимпийский чемпион Антон Кушнир стал отцом в четвёртый раз
03 декабря 2018 09:19

Олимпийский чемпион Антон Кушнир стал отцом в четвёртый раз

Рекорд зафиксирован: пожарный из Бобруйска попал в Книгу рекордов Гиннесса
03 декабря 2018 07:18

Рекорд зафиксирован: пожарный из Бобруйска попал в Книгу рекордов Гиннесса

Большое интервью Арины Соболенко: «Порой так хочется сладкого, что аж трясёт»
02 декабря 2018 20:25

Большое интервью Арины Соболенко: «Порой так хочется сладкого, что аж трясёт»