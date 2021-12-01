КХЛ. Минское «Динамо» на выезде уступило питерскому СКА

В прошлом матче минчанам удалось минимально обыграть «Трактор» 2:1 и прервать серию из 6 поражений подряд. 1 декабря подопечные Крэйга Вудкрофта хотели доказать, что прошлая победа – это не случайность. Счет открыли хозяева уже на первых минутах стартового периода. «Зубры» долго не могли найти свою игру и начать создавать моменты, но в конце второй двадцатиминутки Теденбю сумел восстановить равенство.