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КХЛ. Минское «Динамо» на выезде уступило питерскому СКА

01 декабря 2021 20:45
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Новости Беларуси. В рамках Континентальной хоккейной лиги «Динамо-Минск» провело выездной поединок против СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Минское «Динамо» на выезде уступило питерскому СКА-1

В прошлом матче минчанам удалось минимально обыграть «Трактор» 2:1 и прервать серию из 6 поражений подряд. 1 декабря подопечные Крэйга Вудкрофта хотели доказать, что прошлая победа – это не случайность. Счет открыли хозяева уже на первых минутах стартового периода. «Зубры» долго не могли найти свою игру и начать создавать моменты, но в конце второй двадцатиминутки Теденбю сумел восстановить равенство.

КХЛ. Минское «Динамо» на выезде уступило питерскому СКА-4

Окончательный счет – 1:2 в пользу СКА. «Динамовцы» сыграют вновь 2 декабря. В соперниках будет «Витязь».

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Маттиас Теденбю # Фотофакт

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