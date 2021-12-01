Владимир Базанов приехал в Чехию на матч, но был задержан полицией. Что случилось?

Новости Беларуси. Вначале задержан, теперь на свободе. Председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов покинул чешскую полицию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Вначале задержан, теперь на свободе. Председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов покинул чешскую полицию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Чиновника задержали перед матчем женских национальных сборных. Глава федерации намеревался воочию наблюдать за ходом сражения белорусок и чешек в квалификации чемпионата мира. Однако хозяева оказались не слишком гостеприимными. Базанов был задержан, однако после недлительного разбирательства отпущен.