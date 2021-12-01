Владимир Базанов приехал в Чехию на матч, но был задержан полицией. Что случилось?

Чиновника задержали перед матчем женских национальных сборных. Глава федерации намеревался воочию наблюдать за ходом сражения белорусок и чешек в квалификации чемпионата мира. Однако хозяева оказались не слишком гостеприимными. Базанов был задержан, однако после недлительного разбирательства отпущен.