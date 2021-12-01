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Владимир Базанов приехал в Чехию на матч, но был задержан полицией. Что случилось?

01 декабря 2021 20:32
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Новости Беларуси. Вначале задержан, теперь на свободе. Председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов покинул чешскую полицию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Владимир Базанов приехал в Чехию на матч, но был задержан полицией. Что случилось?-1

Чиновника задержали перед матчем женских национальных сборных. Глава федерации намеревался воочию наблюдать за ходом сражения белорусок и чешек в квалификации чемпионата мира. Однако хозяева оказались не слишком гостеприимными. Базанов был задержан, однако после недлительного разбирательства отпущен.  

# Футбол Беларуси # Владимир Базанов # Фотофакт

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