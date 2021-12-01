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Хоккеисты «Юности» обыграли «Неман» в матче чемпионата Беларуси

01 декабря 2021 20:30
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Новости Беларуси. В рамках чемпионата Беларуси по хоккею в среду, 1 декабря, вечером были сыграны очередные три противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккеисты «Юности» обыграли «Неман» в матче чемпионата Беларуси -1

Один из лидеров турнирной таблицы, «Юность», принимал «Неман». Дружины встречались в нынешнем сезоне уже дважды. И оба раза победу в упорной борьбе одерживали хозяева. В Минске гости пытались взять реванш, но викторию вновь с минимальным отрывом праздновал столичный клуб. Итоговые цифры – 2:1. Заброшенные шайбы у минчан на свой счет записали Юрий Юхарев и Всеволод Кашкар, у гроненцев – Вячеслав Грецкий.  

Хоккеисты «Юности» обыграли «Неман» в матче чемпионата Беларуси -4

В четверг, 2 декабря, в Экстралиге состоится еще три матча.

# Хоккей Беларуси # Юрий Юхарев # Всеволод Кашкар # Вячеслав Грецкий # Фотофакт

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