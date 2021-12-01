Хоккеисты «Юности» обыграли «Неман» в матче чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. В рамках чемпионата Беларуси по хоккею в среду, 1 декабря, вечером были сыграны очередные три противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Один из лидеров турнирной таблицы, «Юность», принимал «Неман». Дружины встречались в нынешнем сезоне уже дважды. И оба раза победу в упорной борьбе одерживали хозяева. В Минске гости пытались взять реванш, но викторию вновь с минимальным отрывом праздновал столичный клуб. Итоговые цифры – 2:1. Заброшенные шайбы у минчан на свой счет записали Юрий Юхарев и Всеволод Кашкар, у гроненцев – Вячеслав Грецкий.