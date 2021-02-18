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Белорусы заняли 12 место в супермиксте на ЧМ по биатлону

18 февраля 2021 19:41
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Новости Беларуси. Сингл-микстом продолжилась соревновательная программа чемпионата мира по биатлону. Турнир проходит в словенской Поклюке. Увы, но белорусам похвастать нечем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы заняли 12 место в супермиксте на ЧМ по биатлону-1

Наш тандем, который составили Ирина Кривко и Никита Лобастов, в финишном протоколе занял 12 место. На двоих спортсмены использовали семь дополнительных патронов. В итоге отставание от победителей составило 2 минуты и 17 секунд.

Белорусы заняли 12 место в супермиксте на ЧМ по биатлону-4

Самыми быстрыми оказались французы. На верхнюю ступень пьедестала поднялись Антонен Гигонна и Жюли Симон. Второе время дня у норвежцев, третье – у шведов. Гонки возобновятся 20 февраля. В программе – две классические эстафеты.

# Биатлон # Никита Лобастов # Антонен Гигонна # Жюли Симон # Фотофакт

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