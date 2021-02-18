Белорусы заняли 12 место в супермиксте на ЧМ по биатлону

Новости Беларуси. Сингл-микстом продолжилась соревновательная программа чемпионата мира по биатлону. Турнир проходит в словенской Поклюке. Увы, но белорусам похвастать нечем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш тандем, который составили Ирина Кривко и Никита Лобастов, в финишном протоколе занял 12 место. На двоих спортсмены использовали семь дополнительных патронов. В итоге отставание от победителей составило 2 минуты и 17 секунд.