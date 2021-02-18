Сборная Беларуси по баскетболу проиграла Португалии в преквалификации чемпионата мира

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу неудачно провела предпоследний поединок преквалификации чемпионата мира 2023 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу неудачно провела предпоследний поединок преквалификации чемпионата мира 2023 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусы на выезде уступили команде Португалии. Хозяева доминировали большую часть поединка. Уверенно захватив инициативу на старте, планомерно наращивали свое превосходство. Особенно ударными в их исполнении стали вторая и третья четверти. После этого фактически судьба поединка была решена.
Однако белорусы предприняли прощальный штурм и заметно сократили отставание. Но от поражения не спаслись – 57:75.
Для Беларуси турнирного значения эта дуэль не имела. Подопечные Ростислава Вергуна досрочно вышли из группы и обеспечили себе участие во втором этапе отбора. А стартовый отрезок белорусы завершат 20 февраля. В оппонентах будет команда Албании.