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Сборная Беларуси по баскетболу проиграла Португалии в преквалификации чемпионата мира

18 февраля 2021 20:13
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу неудачно провела предпоследний поединок преквалификации чемпионата мира 2023 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Сборная Беларуси по баскетболу проиграла Португалии в преквалификации чемпионата мира-1

Белорусы на выезде уступили команде Португалии. Хозяева доминировали большую часть поединка. Уверенно захватив инициативу на старте, планомерно наращивали свое превосходство. Особенно ударными в их исполнении стали вторая и третья четверти. После этого фактически судьба поединка была решена.

Однако белорусы предприняли прощальный штурм и заметно сократили отставание. Но от поражения не спаслись – 57:75.

Сборная Беларуси по баскетболу проиграла Португалии в преквалификации чемпионата мира-4

Для Беларуси турнирного значения эта дуэль не имела. Подопечные Ростислава Вергуна досрочно вышли из группы и обеспечили себе участие во втором этапе отбора. А стартовый отрезок белорусы завершат 20 февраля. В оппонентах будет команда Албании. 

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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