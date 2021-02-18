«Минчанка» обыграла «Заречье-Одинцово» в матче российской волейбольной Суперлиги

Новости Беларуси. «Минчанка» провела очередной домашний матч в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруски принимали гостей из клуба «Заречье». Для нашей дружины это был отличный шанс пополнить скудную копилку очков и сделать шаг на пути к плей-офф.

В холодный февральский вечер подопечным Станислава Саликова предстоял горячий матч с соперником, который объективно был по зубам белорусской команде – «Заречье-Одинцово». За плечами у обоих коллективов виднелась серия из пяти поражений, да и места в турнирной таблице команды заняли соседние, разве что игр у нашего коллектива было сыграно меньше.

С первых же подач стало понятно, что встреча предстоит действительно упорная. Весь сет спортсменки шли ноздря в ноздрю, однако удачливее оказались приезжие волейболистки – 25:22.