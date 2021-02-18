«Минчанка» обыграла «Заречье-Одинцово» в матче российской волейбольной Суперлиги
Новости Беларуси. «Минчанка» провела очередной домашний матч в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруски принимали гостей из клуба «Заречье». Для нашей дружины это был отличный шанс пополнить скудную копилку очков и сделать шаг на пути к плей-офф.
Получилось или нет – расскажет Максим Мелещеня.
В холодный февральский вечер подопечным Станислава Саликова предстоял горячий матч с соперником, который объективно был по зубам белорусской команде – «Заречье-Одинцово». За плечами у обоих коллективов виднелась серия из пяти поражений, да и места в турнирной таблице команды заняли соседние, разве что игр у нашего коллектива было сыграно меньше.
С первых же подач стало понятно, что встреча предстоит действительно упорная. Весь сет спортсменки шли ноздря в ноздрю, однако удачливее оказались приезжие волейболистки – 25:22.
Во втором игровом отрезке, который вышел столь же неоднозначным, «Минчанка» все же собралась – 25:20, выровняв счет по партиям. Вполне вероятно, что сказались грамотные тайм-ауты тренера столичного коллектива.
Видимо, именно второй сет и стал для наших спортсменок переломным, ведь дальше они всецело прибрали инициативу к рукам. Сначала спокойно забрали в свою копилку третью по счету партию – 25:14, а затем довели игру до победного в четвертой – 25:20.
Как итог – 3:1 в матче и столь необходимые три очка. Следующий матч «Минчанки» в Суперлиге состоится 21 февраля. Подопечные Саликова отправятся в гости к самому титулованному волейбольному клубу России – «Уралочке».