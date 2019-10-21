Дмитрий Дудик о победе хоккейной сборной U-20 над «Брестом»: Мы физически смяли соперника

Новости Беларуси. В экстарлиге «Б» 21 октября в программе значилось четыре поединка. Уверенную победу одержала сегодня сборная U-20. Парни Дмитрия Дудика на льду малой арены в Чижовке обыграли «Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет в концовке первого периода открыл Сергей Кузнецов. Он реализовал большинство. Во второй части матча шайб заброшенных не было, а в третьей 20-минутке молодежка еще дважды вынудила капитулировать гостей: отличились Илья Крылович и Матвей Курилович. Итоговый счет – 3:0. Сборная U-20 набирает 29 балов, но остается на 6 месте.

Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Одна из немногих игр, где мы уверенно выиграли. Не первая победа, но много было на нервах. Сегодня мы просто физически, начиная со второго периода, смяли соперника. Мы были везде быстрее, везде жестче. И, как итог, забили три хороших гола и уверенно победили.

В других матчах зафиксированы следующие результаты: пинские «ястребы» обыграли юниорскую сборную Беларуси. «Химик» в гостях был сильнее «Бобруйска». Оршанский «Локомотив» разгромил «Витебск».