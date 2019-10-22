Марина Лобач о турнире по художественной гимнастике в Минске: «Мы видим очень много ярких, интересных звёзд»

Новости Беларуси. Два дня Минск принимал международный турнир для юных гимнасток на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. В 2019 году, как и в минувшем, состязания прошли во Дворце художественной гимнастики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В нем принимали участие представительницы 9 стран, в том числе и вернувшиеся на минский ковер спортсменки из Турции и Финляндии. По итогам турнира белорусские грации выиграли 11 золотых наград.

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:

Очень сложно сказать, какая звезда появится на небосклоне художественной гимнастики. Но с этого турнира впоследствии мы видим очень много ярких, интересных звезд. Выходят именно с маленького возраста, с маленьких соревнований.

Турнир Марины Лобач проводится с 2002 года, и именно он открыл мировой художественной гимнастике множество именитых спортсменок, которые впоследствии становились победительницами и призерами различных топ-турниров. Поэтому и неудивительна популярность этих соревнований у юных гимнасток.