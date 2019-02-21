КХЛ. Мінскае «Дынама» прайграла «Віцязю» з лікам 4:3

Навіны Беларусі. Хакейнае «Дынама» зноў прайграла. 20 лютага «зубры» правялі свой перадапошні матч рэгулярнага чэмпіянату КХЛ, паведамілі ў праграме «СТБ-спорт» на СТБ.
Навіны Беларусі. Хакейнае «Дынама» зноў прайграла. 20 лютага «зубры» правялі свой перадапошні матч рэгулярнага чэмпіянату КХЛ, паведамілі ў праграме «СТБ-спорт» на СТБ.
Гаспадары пачалі моцна і вялі 2:0 ужо да чацвёртай хвіліны. Да першага перапынку Пулкінен здолеў скараціць адставанне. Аднак пасля другога перыяду «Віцязь» зноў павёў з розніцай у дзве шайбы.
«Зубры» у трэцім перыядзе здолелі зраўняць лік (шайбы закінулі Лісавец і Пулкінен) . Але ўсё ж такі дынамаўцы не выратавалі гульню.
Гаспадары закінулі яшчэ раз у асноўны час. 4:3 – на карысць «Віцязя». 22 лютага «зубры» правядуць апошнюю гульню чэмпіяната. Мінчан чакаюць у госці хакеісты «Йокерыта».