Прямой эфир

КХЛ. Мінскае «Дынама» прайграла «Віцязю» з лікам 4:3

21 февраля 2019 10:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Хакейнае «Дынама» зноў прайграла. 20 лютага «зубры» правялі свой перадапошні матч рэгулярнага чэмпіянату КХЛ, паведамілі ў праграме «СТБ-спорт» на СТБ. 

КХЛ. Мінскае «Дынама» прайграла «Віцязю» з лікам 4:3-1

Гаспадары пачалі моцна і вялі 2:0 ужо да чацвёртай хвіліны. Да першага перапынку Пулкінен здолеў скараціць адставанне. Аднак пасля другога перыяду «Віцязь» зноў павёў з розніцай у дзве шайбы.

«Зубры» у трэцім перыядзе здолелі зраўняць лік (шайбы закінулі Лісавец і Пулкінен) . Але ўсё ж такі дынамаўцы не выратавалі гульню.

КХЛ. Мінскае «Дынама» прайграла «Віцязю» з лікам 4:3-4

Гаспадары закінулі яшчэ раз у асноўны час. 4:3 – на карысць «Віцязя». 22 лютага «зубры» правядуць апошнюю гульню чэмпіяната. Мінчан чакаюць у госці хакеісты «Йокерыта».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко проиграла Белинде Бенчич в Дубае
20 февраля 2019 21:23

Арина Соболенко проиграла Белинде Бенчич в Дубае

Ирина Кривко об индивидуальной гонке: «Ожидала, что будет намного всё хуже»
20 февраля 2019 20:36

Ирина Кривко об индивидуальной гонке: «Ожидала, что будет намного всё хуже»

Ханна Оберг, чемпионка Европы по биатлону: «Это была тяжёлая гонка»
20 февраля 2019 20:35

Ханна Оберг, чемпионка Европы по биатлону: «Это была тяжёлая гонка»