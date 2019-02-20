Арина Соболенко проиграла Белинде Бенчич в Дубае

Новости Беларуси. Арина Соболенко завершила выступление на теннисном турнире в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Арина Соболенко завершила выступление на теннисном турнире в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
20 февраля в матче 1/8 финала одиночного разряда белорусская теннисистка уступила швейцарке Белинде Бенчич. Первый сет взяла соперница Арины – 6:4. Вторая партия осталась за белоруской – 6:2.
А судьба третьей решилась лишь на тай-брейке. Бенчич идет дальше. Поединок продлился 2 часа 29 минут.