Арина Соболенко проиграла Белинде Бенчич в Дубае

Новости Беларуси. Арина Соболенко завершила выступление на теннисном турнире в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

20 февраля в матче 1/8 финала одиночного разряда белорусская теннисистка уступила швейцарке Белинде Бенчич. Первый сет взяла соперница Арины – 6:4. Вторая партия осталась за белоруской – 6:2.