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Ханна Оберг, чемпионка Европы по биатлону: «Это была тяжёлая гонка»

20 февраля 2019 20:35
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Новости Беларуси. Соревновательную программу ЧЕ-2019 по биатлону в «Раубичах» открыли 20 февраля индивидуальные гонки у мужчин и женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ханна Оберг, чемпионка Европы по биатлону: «Это была тяжёлая гонка»-1

Нестабильная ветровая обстановка, мокрый снег, переходящий в дождь, – именно такой неприветливой февральской погодой встретила Беларусь иностранных спортсменов. Индивидуальная гонка, где стрельба является ключевым компонентом, превратилась в настоящую лотерею.

ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Женскую индивидуальную гонку выиграла Оберг, у Кривко бронза. Стенограмма гонки

Ханна Оберг, чемпионка Европы по биатлону: «Это была тяжёлая гонка»-4

Ханна Оберг, чемпионка Европы по биатлону в индивидуальной гонке:
Это была тяжелая гонка. Лыжи тяжело катились, снег был очень мягкий. Тяжело было и на стрельбище. Тем не менее, я победила. Так что я довольна гонкой и считаю этот турнир отличной подготовкой к чемпионату мира.

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# Биатлон # Ханна Оберг # Фотофакт

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