Ханна Оберг, чемпионка Европы по биатлону: «Это была тяжёлая гонка»

Ханна Оберг, чемпионка Европы по биатлону в индивидуальной гонке:

Это была тяжелая гонка. Лыжи тяжело катились, снег был очень мягкий. Тяжело было и на стрельбище. Тем не менее, я победила. Так что я довольна гонкой и считаю этот турнир отличной подготовкой к чемпионату мира.

Ирина Кривко об индивидуальной гонке: «Ожидала, что будет намного всё хуже»