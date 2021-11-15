Главный тренер сборной Беларуси по футболу о матче с Иорданией: мы серьёзно готовимся, нужно собранным выйти

Новости Беларуси. Матчем с командой Иордании сборная Беларуси по футболу завершит соревновательный год. Поединок пройдет на минском стадионе «Динамо» во вторник, 16 ноября. А в понедельник по традиции состоялась открытая тренировка нашей дружины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После неудачного выступления в квалификационном раунде чемпионата мира наши футболисты наверняка захотят закончить год на позитивной ноте. Поэтому выкладывались на тренировке на все 100 %. Раскрывать карты перед спаррингом Георгий Кондратьев не стал. Тренер не рассказал ни про схему, ни про стартовый состав. Какой именно предстанет национальная сборная, увидим во вторник. В любом случае легким поединок не будет. Соперник имеет серию из четырех побед подряд и без борьбы точно не сдастся. Очно дружины встречались только в далеком 2013 году. Тогда викторию праздновали, хоть и с минимальным отрывом, соперники – 1:0.

Георгий Кондратьев, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Для нас каждая игра важна, не так много их за сезон мы проводим, национальная сборная. Так что к любой игре мы серьезно готовимся, и эта игра не является исключением. Хотелось бы, чтобы после игры были хорошие эмоции, чтобы ребята все были живы, здоровы, здоровыми вернулись в клуб. Но для этого нужно собранным выйти на поле. Потому что, когда выходишь несобранный, обязательно получишь травму. А задача у нас одна – стабилизировать состав.

Стартовый свисток на стадионе «Динамо» прозвучит во вторник в 20:00. Вход на мероприятие свободный.