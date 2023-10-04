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Алексей Протас сыграл в выставочном матче НХЛ

04 октября 2023 14:16
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Сезон в Национальной хоккейной лиге все ближе, а потому клубы НХЛ не перестают играть выставочные матчи. Этой ночью на лед в форме «Вашингтона» выходил Алексей Протас, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Протас сыграл в выставочном матче НХЛ-1

Столичники в овертайме взяли верх над «Бостоном». Наш форвард начинал противостояние в первом звене. Его партнерами были Никлас Бэкстрем и Энтони Манта. Белорус провел на льду 13 минут и 21 секунду, нанес всего 1 бросок и завершил дуэль с показателем полезности «-1».

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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