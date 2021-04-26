«Мы ни в коем случае не думали о ничьей». Как завершился 21-й тур ЧБ по мини-футболу?

Обе команды находятся в верхней части таблицы, поэтому многие воспринимали это противостояние как разогрев перед плей-офф. Гомель вполне устраивала ничья, однако минчане были предельно мотивированы: ведь в 2021 году они уступили ВРЗ и в борьбе за Кубок, и в рамках регулярного чемпионата. Но довольствоваться малым в этот вечер гости не стали. Они здорово вошли в матч. Вначале Заяц-Матиевский открыл счет, а спустя три минуты преимущество упрочил Клочко. Достойный ответ у «Столицы» нашелся во втором тайме. В течение четырех минут Жигалко и Горбенко сравняли цифры на табло. Причем для последнего точный удар стал сотым в форме минского клуба. Ничья, пожалуй, была бы самым справедливым исходом. Однако в самой концовке в свои же ворота забил игрок «Столицы» Артур Мелконян. 3:2 – ВРЗ сильнее.

Антон Матвеенко, капитан МФК ВРЗ:

Очень важная игра была в плане турнирной таблицы и распределения потом игр в плей-офф домашних площадок, поэтому такая эмоциональная. А в целом всегда БЧ, ВРЗ, «Витэн», «Столица» – это игры очень такие накаленные, и там очень много эмоций, а по-другому не бывает. Но тем и интереснее футбол и для зрителей, и для нас интереснее так играть.

Да, ничья нас устраивала, но мы ни в коем случае не думали о ничьей, мы играли только на победу. Ну мы в целом все сезоны такие достаточно стабильно проводим. Бывают у нас какие-то спады, но ни у одной команды такого нет. Видите, только «Витэн» так супер-гладко прошел, ни одного поражения. Но сейчас последняя игра у нас еще впереди, и я надеюсь, что мы чуть-чуть подпортим им статистику и одно поражение им в гладком чемпионате принесем.