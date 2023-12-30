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Белорусские легионеры отметились результативными действиями за океаном

30 декабря 2023 17:14
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Насыщенным был игровой день у белорусских хоккеистов, выступающих за океаном, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские легионеры отметились результативными действиями за океаном-1

Алексей Протас в форме «Вашингтона» получил огромный айс-тайм. Время пребывания на льду составило 20 минут. Это не только личный рекорд форварда, но и лучший показатель во всей дружине. Увы, конвертировать секунды в голы не получилось. Земляк прервал результативную серию. А «столичные» без шансов уступили «Айлендерс» – 1:5.

Илья Соловьев после затянувшейся паузы оформил ассист в АХЛ. Его передача помогла «Калгари» нокаутировать «Абботсфорд» – 5:0. Белорусский защитник также дважды сам пытался пробить вратаря, но безуспешно. В сезоне у отечественного исполнителя 6 бомбардирских баллов в 21-й встрече.

Белорусские легионеры отметились результативными действиями за океаном-4

Егор Сидоров в Западной хоккейной лиге этой ночью поскромничал. Нападающий «Саскатуна» отдал голевую передачу. Но сам не забросил. Впрочем, общие цифры приятно радуют глаз. В 33 дуэлях он имеет 48 баллов. А его лучшая шайба продолжает набирать просмотры в соцсетях.

# Хоккей

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