Минское «Динамо» победило «Сочи» в чемпионате КХЛ

Далее события развивались не менее стремительно. На 7-й минуте Даниил Липский удваивает преимущество своей дружины. К слову, данный гол стал дебютным для форварда в лиге. Спустя 5 минут хозяева приходят в себя и отвечают своим результативным броском. Но россиянам долго радоваться не позволил Волков. Прошло всего 60 секунд, как наш отрыв вновь стал ощутимым – 3:1. Но еще до первого перерыва хозяева смогли во второй раз огорчить Колосова. Во втором периоде зрители увидели только одну заброшенную шайбу. Сочинцы сравняли цифры на табло. А в третьей двадцатиминутке дружины вновь порадовали обилием точных бросков. В матче без защиты лучше смотрелось «Динамо». Финальный результат – 7:4. Таким образом, белорусы прервали череду неудач в лиге.