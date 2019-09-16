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ЧМ по тяжёлой атлетике. За кого из белорусов будем болеть?

16 сентября 2019 19:19
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Новости Беларуси. Чемпионат мира по тяжелой атлетике стартует в Таиланде 18 сентября и продлится до 27 сентября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На одной из последних тренировок наших спортсменов перед отъездом побывала Юлия Силипицкая.

ЧМ по тяжёлой атлетике. За кого из белорусов будем болеть?-1

На чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде, который пройдет по новым правилам, спортсмены разыграют 20 комплектов наград. На кону также олимпийские очки. 14 лучших в шести весовых категориях олимпийского рейтинга получат право отправиться в Токио.

ЧМ по тяжёлой атлетике. За кого из белорусов будем болеть?-4

В Таиланде Белорусы в мужском сегменте замахнулись на награды в семи весах. В категории 81 и в 89, заявлены по два атлета, «пустые» остались 55 и 61, а также 96 килограммов.

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# Тяжелая атлетика # Виктор Шершуков # Фотофакт

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