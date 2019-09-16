ЧМ по тяжёлой атлетике. За кого из белорусов будем болеть?

Новости Беларуси. Чемпионат мира по тяжелой атлетике стартует в Таиланде 18 сентября и продлится до 27 сентября, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На одной из последних тренировок наших спортсменов перед отъездом побывала Юлия Силипицкая.

На чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде, который пройдет по новым правилам, спортсмены разыграют 20 комплектов наград. На кону также олимпийские очки. 14 лучших в шести весовых категориях олимпийского рейтинга получат право отправиться в Токио.