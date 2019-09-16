Виктор Шершуков: «Если бы было чуть больше лицензий, у нас вообще бы было все в шоколаде»

Новости Беларуси. С 18 по 27 сентября в Таиланде пройдет чемпионат мира по тяжелой атлетике. Беларусь на мировом первенстве представят 13 спортсменов: 10 мужчин и три женщины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Шершуков, главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Все будет зависеть от того, как будут ребята выступать, и от случая где-то – от того, как мы долетим, как мы дальше сработаем. Подготовительная работа проведена очень большая. Первое-третье место командой – вот эту задачу я ставлю. Дай бог, мы ее выполним.

Сейчас очень жесткий отбор. Это полгода по два старта с допинг-контролем обязательным. Но у нас практически вся команда – молодые, все это обходит. Если бы было чуть больше лицензий, у нас вообще бы было все в шоколаде.