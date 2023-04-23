«Каждый день были достаточно неплохие тренинги». Игорь Брыло об этапе Кубка Евразии по выездке в Ратомке

Новости Беларуси. В Ратомке завершился этап Кубка Евразии по выездке. Данный старт – главный для наших наездников в этом сезоне. А конкуренцию белорусам составляют представители России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Брыло, председатель Белорусской федерации конного спорта, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Каждый день были достаточно неплохие тренинги. Сегодня мы подвели уже окончательный итог. Поздравили наших победителей. Пожелали им успехов, конечно, в спортивной жизни. В Ратомке будет Кубок Содружества в середине мая, к которому тоже будем достаточно серьезно готовиться.