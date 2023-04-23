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«Все показали большие результаты». Как прошёл этап Кубка Евразии по выездке в Ратомке?

23 апреля 2023 14:29
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Новости Беларуси. В Ратомке завершился этап Кубка Евразии по выездке. Данный старт – главный для наших наездников в этом сезоне. А конкуренцию белорусам составляют представители России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все показали большие результаты». Как прошёл этап Кубка Евразии по выездке в Ратомке?-1

Соперники не из простых, но наши конники среди россиян не затерялись. В упорной борьбе они добирались до пьедесталов. В заключительный день старта лучших определяли в кюрах. И равных не было Анне Карасевой. Лидер белорусской сборной выиграла программу Малого Кубка в паре с лошадью по кличке Фидель. А в произвольной программе Большого Кубка девушка одержала победу в дуэте с Зодиаком.

«Все показали большие результаты». Как прошёл этап Кубка Евразии по выездке в Ратомке?-4

Анастасия Пойто, директор Белорусской федерации конного спорта:
На этапе Кубка Евразии у нас выступили всадники всех возрастных категорий: дети, юноши, юниоры и взрослые. Выступили две страны: Россия и Беларусь. И все показали большие результаты. Российские гости наши очень довольны. Они увезли с собой в копилке и медали, и квалификации к финалу. То же самое сделали и наши белорусские спортсмены.

На этом соревнования для наших всадников не завершаются. Впереди дальнейшие этапы Кубка Евразии. А помимо этого домашние старты. Отметим, завершившийся турнир стал последним в сезоне, который проходил на закрытом манеже. Теперь выступать спортсменам в Ратомке предстоит на открытой площадке.

«Каждый день были достаточно неплохие тренинги». Игорь Брыло об этапе Кубка Евразии по выездке в Ратомке. Подробнее здесь

# Конный спорт # Анастасия Пойто # Фотофакт

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