«Все показали большие результаты». Как прошёл этап Кубка Евразии по выездке в Ратомке?

Новости Беларуси. В Ратомке завершился этап Кубка Евразии по выездке. Данный старт – главный для наших наездников в этом сезоне. А конкуренцию белорусам составляют представители России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соперники не из простых, но наши конники среди россиян не затерялись. В упорной борьбе они добирались до пьедесталов. В заключительный день старта лучших определяли в кюрах. И равных не было Анне Карасевой. Лидер белорусской сборной выиграла программу Малого Кубка в паре с лошадью по кличке Фидель. А в произвольной программе Большого Кубка девушка одержала победу в дуэте с Зодиаком.

Анастасия Пойто, директор Белорусской федерации конного спорта:

На этапе Кубка Евразии у нас выступили всадники всех возрастных категорий: дети, юноши, юниоры и взрослые. Выступили две страны: Россия и Беларусь. И все показали большие результаты. Российские гости наши очень довольны. Они увезли с собой в копилке и медали, и квалификации к финалу. То же самое сделали и наши белорусские спортсмены.

На этом соревнования для наших всадников не завершаются. Впереди дальнейшие этапы Кубка Евразии. А помимо этого домашние старты. Отметим, завершившийся турнир стал последним в сезоне, который проходил на закрытом манеже. Теперь выступать спортсменам в Ратомке предстоит на открытой площадке.