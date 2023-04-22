На чемпионате Европы по самбо белорусские кадеты завоевали 11 наград

22 апреля на объединенном чемпионате Европы по самбо в израильской Хайфе медали разыграли кадеты – спортсмены в возрастной категории до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, в соревнованиях принимают участие самбисты из 25 стран.

Белорусские спортсмены подтвердили отменный уровень готовности. Копилка белорусской команды пополнилась 11 медалями. Правда, не удалось завоевать ни одной золотой награды. Четыре представителя Беларуси сражались в финалах и оспаривали золото, однако одержать победу никто из них не смог. Серебряными призерами чемпионата Европы стали Андрей Селиванов, Софья Лисовская, Дарья Новицкая и Евгений Климашевский. Также в активе нашей команды семь бронзовых наград. Отметим, чемпионат Европы является отборочным турниром для участия самбистов во Всемирных играх боевых искусств, которые пройдут в октябре в Эр-Рияде.