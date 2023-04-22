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На чемпионате Европы по самбо белорусские кадеты завоевали 11 наград

22 апреля 2023 19:57
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22 апреля на объединенном чемпионате Европы по самбо в израильской Хайфе медали разыграли кадеты – спортсмены в возрастной категории до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, в соревнованиях принимают участие самбисты из 25 стран.

На чемпионате Европы по самбо белорусские кадеты завоевали 11 наград-1

Белорусские спортсмены подтвердили отменный уровень готовности. Копилка белорусской команды пополнилась 11 медалями. Правда, не удалось завоевать ни одной золотой награды. Четыре представителя Беларуси сражались в финалах и оспаривали золото, однако одержать победу никто из них не смог. Серебряными призерами чемпионата Европы стали Андрей Селиванов, Софья Лисовская, Дарья Новицкая и Евгений Климашевский. Также в активе нашей команды семь бронзовых наград. Отметим, чемпионат Европы является отборочным турниром для участия самбистов во Всемирных играх боевых искусств, которые пройдут в октябре в Эр-Рияде.

# Борьба # Андрей Селиванов # Софья Лисовская # Фотофакт

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