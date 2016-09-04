Каждая игра решающая: как белорусские хоккеисты боролись в Минске за путевку на Олимпиаду

Новости Беларуси. Минская гонка на льду за единственную путевку на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею завершилась. Белорусская ледовая дружина в напряженной борьбе уступила сборной Словении. Итог этого поединка не был известен до самого последнего момента. Команды играли на равных и не смогли определить победителя в основное и добавленнное время. А вот в серии булитов словенцы оказались удачливее.

Дания, получи. Польша, распишись. Словению ждет огненный лед.

Минск на четыре дня становится по-настоящему олимпийским. За единственную путевку на зимний старт четырехлетия борются белорусы, датчане, словенцы и поляки. А пока спортсмены осматривались и знакомились с культурой белорусской.

Глава судейской коллегии Международной федерации хоккея отправился «Минск-Арену» посмотреть. Альфред Райхер убедился лично в готовности площадки № 1 к турниру.

Альфред Райхер, глава судейской коллегии Международной федерации хоккея на льду:

Арена готова к принятию турнира такого уровня. Все организованно прекрасно: лед, раздевалки, навигация. Все расположено очень компактно и удобно. Прекрасные гостиницы и сервис. Поэтому никаких замечаний нет.

А вот датский вратарь Себастьян Дам Беларусь для себя открыл еще в 2004 году. Следующее свидание с Минском было во время чемпионата мира по хоккею.

Себастьян Дам, вратарь сборной Дании по хоккею:

Мне здесь очень нравится. Дружелюбные люди. Город очень чистый, красивый. Чувствую себя как дома. В прошлый раз экскурсию по городу мне устроил мой друг Кевин Лаланд, он играет за вашу сборную. Жаль, что времени было не так много. Мне хочется узнавать этот город больше и больше.

Польская дружина вышла на прогулку в полном составе. Присмотрелись хоккеисты к столице соседней страны и почувствовали себя за океаном, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Майкл Тихий, нападающий сборной Польши по хоккею:

Все замечательно. Мне этот город напоминает Нью-Йорк. И я думаю: самое главное, что мы отсюда увезем, это впечатления о людях. Ведь все матчи проходили при полных трибунах.

А специалисты тем временем рассуждать стали, кому же лидерство отдать. Называли фаворитами датчан, Словении также баллы выставляли. Но в том и парадокс, что есть на родной земле за тебя и стены, и болельщики, и некий общий душевный порыв.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

Соперники непростые, но знаете, то, что оно проходит в Минске – огромный плюс. Тем более не было случаев, чтобы хозяева не выиграли путевки.

Первый свисток турнира сводит в противостоянии сборные Польши и Словении. За единственную путевку на зимнюю Олимпиаду борьба предстоит жаркая. Но не важно, кого принято считать фаворитом, главное – сохранить командный дух победы.

Белорусы в первом матче своем датчанам такого жару дали, что пришлось разгневанных скандинавов оплеухами успокаивать. А когда остались мы с тремя игроками полевыми против их шестерки, то и здесь выстоять смогли.

Перед матчем вторым нашей сборной с поляками их помощник главного тренера не удержался, чтобы акценты не расставить.

Торнерн Ехансон, помощник главного тренера сборной Польши по хоккею:

Команда – это не только те имена, которые написаны в списке. Но Беларусь – это очень хорошая команда.

И видно так истории случиться надо было, чтобы наша команда показала миру всему, по меркам даже олимпийским, невиданный камбэк. Пропустив в начале первого периода две шайбы, завершить его со счетом 4:2 в свою пользу.

И 5:3 в итоге. Но польские болельщики расстраиваться не стали. Этот вид спорта стирает границы между странами и их столицами.

А еще он, хоккей, давно стал для нас чем-то большим, нежели спорт. И не только поклонники об этом говорят. Есть и школа своя, и традиции, и душа в каждом щелчке клюшки.

Анже Копитар, нападающий сборной Словении по хоккею:

Я знаю, что белорусские болельщики очень страстные. Они любят хоккей. У вас действительно прекрасная хоккейная страна.