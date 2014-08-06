Картинг - прекрасная возможность получить первые навыки вождения автомобиля!

Картинг - это большая скорость на маленькой машинке. Сегодня он является одним из самым популярных видов активного отдыха, где практически нет никаких ограничений.

Андрей Гук, директор картинг-клуба:

Контингент людей, которые к нам приходят, очень своеобразный. Это дети от 3 лет и заканчивая взрослыми людьми до 40 лет. Естественно, больше приходит парней в возрасте от 20- 30 лет.

Всего лишь несколько минут за рулем этой маленькой машинки помогут снять стресс. Кроме того, картинг - это самый настоящий эффективный фитнес. За одну гонку, продолжительностью в 20 минут, пилоты теряют до трёх килограмм.

Андрей Гук, директор картинг-клуба:

Картинг для начинающих автолюбителей будет прекрасной возможностью получить первые умения, навыки вождения автомобиля. Почему? Потому что машинка менее габаритная, менее скорости. Постороннего движения нет. Тем более, коробка-автомат, две педали. Сел - и поехал!

Для детей, подростков и тех, кто в будущем мечтает получить водительское удостоверение, езда на картинг-трассе поможет обрести полезные навыки и научит адекватно оценивать обстановку на проезжей части. Кстати, большинство известных гонщиков «Формулы-1»: Михаил Шумахер, Мика Хаккини, Фернандо Алорнсо - начинали свою карьеру именно с детского картинга.

Продуманная система безопасности картодромов, простота и развитые защитные современные карты, одежда и шлемы - дают полную безопасность. И даже, если вы врежетесь на полном ходу в ограничители трассы, то арматизаторы из изложенных шин полностью низируют последствия удара. Лишь слегка прижмут пилота к кабине.