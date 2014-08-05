У известного теннисиста Максима Мирного и его супруги Ксении четвёртый ребёнок!

У знаменитого теннисиста Максима Мирного и его супруги Ксении появился четвёртый ребёнок!

Мы в столь ранее время решили Вас побеспокоить и поздравить с рождением ребёнка!

Максим Мирный (по телефону):

Спасибо, очень приятно!

Какой вес малыша? Может быть, уже решили как назовёте?

Максим Мирный (по телефону):

Да, всё было продумано заранее. Это - Тимофей Мирный. Всё хорошо, роды прошли успешно. Малыш родился с ростом 50 сантиметров и весом 4 кг. 400 гр.

Богатырь! Наверное, в папу! Кстати, на кого похож?

Максим Мирный (по телефону):

Такой смешанный «винегрет», смесь всех наших детей!

У Вас это уже четвертый ребёнок. Как-то по-особому отнеслись Ваши дети к появлению братика на свет?

Максим Мирный (по телефону):

Да, безусловно. Дело в том, что между последним, третьим, прошло уже четыре года.

Все дети подросли уже, с таким осознанием всего отнеслись. Даже на период беременности мамы, ухаживали, обхаживали ее. Конечно, эмоции переполняли. После родов я съездил домой, забрал всех детей, и привёз навестить шестого члена семьи. Всё трепетно, трогательно, и мы очень рады.

Мне очень хотелось, имея двух девочек, еще и мальчика, а тут получилось, что и баланс, и гармония...

Мы очень рады и желаем Вашему семейству крепкого здоровья, благополучия во всем и простого счастья!

Максим Мирный:

Спасибо большое за поздравления, и «привет» всем, дорогой Минск!