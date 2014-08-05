У известного теннисиста Максима Мирного и его супруги Ксении четвёртый ребёнок!

У знаменитого теннисиста Максима Мирного и его супруги Ксении появился четвёртый ребёнок!
Мы в столь ранее время решили Вас побеспокоить и поздравить с рождением ребёнка!
Максим Мирный (по телефону):
Спасибо, очень приятно!
Какой вес малыша? Может быть, уже решили как назовёте?
Максим Мирный (по телефону):
Да, всё было продумано заранее. Это - Тимофей Мирный. Всё хорошо, роды прошли успешно. Малыш родился с ростом 50 сантиметров и весом 4 кг. 400 гр.
Богатырь! Наверное, в папу! Кстати, на кого похож?
Максим Мирный (по телефону):
Такой смешанный «винегрет», смесь всех наших детей!
У Вас это уже четвертый ребёнок. Как-то по-особому отнеслись Ваши дети к появлению братика на свет?
Максим Мирный (по телефону):
Да, безусловно. Дело в том, что между последним, третьим, прошло уже четыре года.
Все дети подросли уже, с таким осознанием всего отнеслись. Даже на период беременности мамы, ухаживали, обхаживали ее. Конечно, эмоции переполняли. После родов я съездил домой, забрал всех детей, и привёз навестить шестого члена семьи. Всё трепетно, трогательно, и мы очень рады.
Мне очень хотелось, имея двух девочек, еще и мальчика, а тут получилось, что и баланс, и гармония...
Мы очень рады и желаем Вашему семейству крепкого здоровья, благополучия во всем и простого счастья!
Максим Мирный:
Спасибо большое за поздравления, и «привет» всем, дорогой Минск!