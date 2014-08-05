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«Фрисби» - поиграем в летающую тарелку!

05 августа 2014 11:49
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Популярная в XX в. тема неопознанных летающих объектов нашла свое логическое продолжение в весьма забавной игре «фрисби», главное правило которой, чтобы летающая тарелка не коснулась земли. Красивая и зрелищная связка из трюков и финтов превращает фрисби из простой подвижной игры в настоящий перфоманс с летающим диском. Из большого количества видов игр с летающей тарелкой, самый  простой – это, по сути, обычное бросание диска игроками из рук в руки.  Кроме касания летающего диска земли, главным остается правило «красивой игры»...

Алексей Коляда:
Плюс этой игры в том, что оппоненты, когда играют, стараются тянуть как можно лучше для другого человека. Не обыграть его, а играть вместе с ним. Тарелку можно кидать как угодно. Её можно кидать далеко, низко, высоко. Все зависит от того, какое вращение ты придашь тарелке. 

Сегодня игра фрисфи – это отличная альтернатива популярным летним играм на отдыхе: яркие эмоции, которые непременно подарит вам процесс бросания тарелки дополнят летние краски и колорит сезона.

Алексей Коляда:
Конечно, это вид спорта. В любом случае. Сейчас проходит Чемпионат мира, где играют сборные стран. К этому виду спорта я пришёл лет пять назад, когда был в лагере с англичанами и они показали, что это вид спорта и как можно кидать, сколько можно кидать, как далеко. Это процесс очень увлекательный. Это приятное времяпровождение с друзьями на солнце. И замечательный отдых. 

# Игры # Фрисби

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