БАТЭ вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, обыграв «Дебрецен» - 3:2

Новости Беларуси. 5 августа в 20.30 на «Борисов-Арене» состоится ответная игра 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между белорусским БАТЭ и венгерским клубом «Дебрецен».

В первой встрече футболисты БАТЭ проиграли в гостях 0:1, поэтому для выхода в плей-офф им необходима только победа с разницей в 2 мяча. Если основное и дополнительное время закончится со счетом 1:0 в пользу хозяев, сильнейший определится в серии пенальти.

Спортивному изданию Tribuna.com белорусские футболисты рассказали, что хоть и готовы на 120 минут, разобраться с соперником надеются куда быстрее. Хотя с уверенностью говорить то ли суеверные, то ли слишком практичные футболисты не торопятся.

Михаил Гордейчук, полузащитник БАТЭ:

И на 120 готовы. Хотя, может, и 45 хватит. В первом тайме попробуем решить все вопросы.

Александр Володько, полузащитник БАТЭ:

Мы знаем, и как мадридский «Реал» можно обыграть. Знать можно одно, а демонстрировать на поле совсем другое. Все знает только Бог.

Веру в себя БАТЭшникам придает и тот факт, что единственный пропущенный гол первой встречи в их ворота был забит с пенальти: во 2-м тайме 11-метровый удар реализовал Ибраим Сидибе. А вообще на протяжении всего поединка территориальным и игровым преимуществом владел белорусский клуб.

Букмекеры фаворитом матча в Борисове называют БАТЭ.

Контора William Hill дает коэффициент на победу борисовчан — 1.67, на ничью — 3.50, а на успех гостей — 4.20. Примерно так же оценивает шансы команд и Bwin: победа БАТЭ — 1.65, ничья — 3.50, виктория Дебрецена — 5.50.

БАТЭ 5 августа сыграет первым номером, ставку сделает на стандарты. Об этом накануне матча заявил главный тренер Александр Ермакович. Со стороны соперника наставник опасается острых контратак.

На «Борисов-Арене» ожидается аншлаг - все билеты проданы.

Напомним, площадка вмещает 12 671 зрителей. Открыли ее совсем недавно - 3 мая 2014 года (см.видео).

Обновлено 06.08.2014

Футболисты борисовского БАТЭ вышли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, победив по сумме двух встреч венгерский «Дебрецен» - 3:2.

5 августа БАТЭ обыграл «Дебрецен» - 3:1

Счет в матче открыли гости. На 18 минуте в своей штрафной сфолил Сергей Черник.

На послематчевой пресс-конференции тренер БАТЭ признался, что нарушения со стороны своего подопечного в этом моменте не увидел.

Александр Ермакович, главный тренер БАТЭ:

Со стороны мне показалось, что Черник сыграл в мяч. Поэтому был шок.

И все же судья назначил пенальти, который венгры успешно реализовали на 20 минуте. Собственно, позиционно на тот момент они выглядели лучше, быстро организовывали атаки и контратаки. А тем временем БАТЭ нужно было забивать 3 мяча…

Шанс появился на 38-ой минуте. Селим Буадла в безобидной ситуации в центре поля ударил по ногам Сергея Кривца и получил вторую желтую карточку, оставив «Дебрецен» в меньшинстве. После главный тренер венгерского клуба назвал этот момент ключевым в игре.

Элемер Кондаш, главный тренер «Дебрецена»:

Мне кажется, что решающим был в игре не пенальти, а удаление нашего игрока. 60 минут мы играли в меньшинстве.

Уже через минуту футболисты БАТЭ восстановили статус-кво. Александр Володько, воспользовавшись передачей Филипа Младеновича, из-за пределов штрафной выстрелил в правый нижний угол - 1:1.

Во втором тайме у БАТЭ словно выросли крылья - их давление нарастало, появились моменты, которые в конце концов привели к двум жизненно важным голам.

На 66-ой минуте отличился Виталий Родионов, а точку в матче поставил Сергей Кривец, поразивший ворота ударом головой на 94-ой минуте.

Таким образом, по сумме двух матчей дальше проходит белорусская команда.