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Карлос Алос об игре футбольной сборной Беларуси с Израилем: «Мы не заслужили поражения»

13 сентября 2023 11:11
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Футбольная сборная Беларуси проиграла команде Израиля в квалификационном матче чемпионата Европы. На стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве наша национальная команда потерпела поражение со счетом 0:1. Габи Каничовский забил единственный гол на 4-й компенсированной минуте поединка.

Карлос Алос об игре футбольной сборной Беларуси с Израилем: «Мы не заслужили поражения»-1

Карлос Алос, главный тренер футбольной сборной Беларуси:
Те усилия, которые игроки потратили в матче, были направлены на другой результат. Мы не заслужили поражения. Счет не соответствует положению дел. Мы во втором тайме ушли в оборону и нам не хватало наших контратак. На последних минутах мои ребята были уже усталыми. Игроки проделали хорошую работу, я очень недоволен результатом.

Карлос Алос об игре футбольной сборной Беларуси с Израилем: «Мы не заслужили поражения»-4

Наша команда занимает четвертое место в группе, имея в своем активе 4 очка. Следующий поединок сборная Беларуси проведет 12 октября против дружины Румынии.

# Футбол # Карлос Алос Феррер # Фотофакт

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