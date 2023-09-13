Карлос Алос об игре футбольной сборной Беларуси с Израилем: «Мы не заслужили поражения»
Футбольная сборная Беларуси проиграла команде Израиля в квалификационном матче чемпионата Европы. На стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве наша национальная команда потерпела поражение со счетом 0:1. Габи Каничовский забил единственный гол на 4-й компенсированной минуте поединка.
Карлос Алос, главный тренер футбольной сборной Беларуси:
Те усилия, которые игроки потратили в матче, были направлены на другой результат. Мы не заслужили поражения. Счет не соответствует положению дел. Мы во втором тайме ушли в оборону и нам не хватало наших контратак. На последних минутах мои ребята были уже усталыми. Игроки проделали хорошую работу, я очень недоволен результатом.
Наша команда занимает четвертое место в группе, имея в своем активе 4 очка. Следующий поединок сборная Беларуси проведет 12 октября против дружины Румынии.