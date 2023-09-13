Карлос Алос об игре футбольной сборной Беларуси с Израилем: «Мы не заслужили поражения»

Карлос Алос, главный тренер футбольной сборной Беларуси:

Те усилия, которые игроки потратили в матче, были направлены на другой результат. Мы не заслужили поражения. Счет не соответствует положению дел. Мы во втором тайме ушли в оборону и нам не хватало наших контратак. На последних минутах мои ребята были уже усталыми. Игроки проделали хорошую работу, я очень недоволен результатом.