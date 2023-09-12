Минское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в выездном матче КХЛ

Минчане успешно начали сезон, однако планку удержать не удалось и после побед пришли поражения. В этот раз важно было взять очки. Также особый градус матчу добавил тот факт, что ранее главным тренером «Ак Барса» был Дмитрий Квартальнов. Он появился в Казани впервые после увольнения. Специалист возглавлял команду с 2019-го по 2022 год. Теперь он наставник «зубров».

Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ак Барса».