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Минское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в выездном матче КХЛ

12 сентября 2023 22:00
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Минское «Динамо» продолжает свою выездную серию в КХЛ. Во вторник, 12 сентября, нашим хоккеистам противостоял «Ак Барс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в выездном матче КХЛ-1

Минчане успешно начали сезон, однако планку удержать не удалось и после побед пришли поражения. В этот раз важно было взять очки. Также особый градус матчу добавил тот факт, что ранее главным тренером «Ак Барса» был Дмитрий Квартальнов. Он появился в Казани впервые после увольнения. Специалист возглавлял команду с 2019-го по 2022 год. Теперь он наставник «зубров».

Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ак Барса».

# Хоккей # Фотофакт

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