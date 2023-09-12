«Динамо-Шинник» победил «Амурских Тигров» в МХЛ

Во вторник, 12 сентября, «бобры» одержали пятую победу кряду на старте нового сезона. Дома они одолели «Амурских Тигров». Основное время матча закончилось со счетом 2:2. Все решилось в овертайме. Дубль оформил Даниил Липский, также отличился Матвей Ладутько.

В среду коллективы проведут второй поединок. В активе дружины Андрея Михалева уже 10 очков, и это лучший старт за всю историю клуба. Команда возглавляет таблицу Серебряного дивизиона.