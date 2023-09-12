Прямой эфир

«Динамо-Шинник» победил «Амурских Тигров» в МХЛ

12 сентября 2023 22:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вне конкуренции! Хоккеисты «Динамо-Шинника» продолжают победное выступление в МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Шинник» победил «Амурских Тигров» в МХЛ-1

Во вторник, 12 сентября, «бобры» одержали пятую победу кряду на старте нового сезона. Дома они одолели «Амурских Тигров». Основное время матча закончилось со счетом 2:2. Все решилось в овертайме. Дубль оформил Даниил Липский, также отличился Матвей Ладутько.

В среду коллективы проведут второй поединок. В активе дружины Андрея Михалева уже 10 очков, и это лучший старт за всю историю клуба. Команда возглавляет таблицу Серебряного дивизиона.

# Хоккей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в выездном матче КХЛ
12 сентября 2023 22:00

Минское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в выездном матче КХЛ

Баскетбольный клуб «Минск» стартует в очередном сезоне. Состоялась традиционная презентация команды
12 сентября 2023 21:43

Баскетбольный клуб «Минск» стартует в очередном сезоне. Состоялась традиционная презентация команды

Молодёжная сборная Беларуси по футболу уступила Португалии в квалификационном матче на Евро-2025
12 сентября 2023 21:43

Молодёжная сборная Беларуси по футболу уступила Португалии в квалификационном матче на Евро-2025