Саснович и Александрова вышли четвертьфинал парного разряда на теннисном турнире в Сан-Диего

Белорусско-российский дуэт Александра Саснович и Екатерина Александрова вышли в четвертьфинал парного разряда теннисного турнира категории 500 в американском Сан-Диего, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусско-российский дуэт Александра Саснович и Екатерина Александрова вышли в четвертьфинал парного разряда теннисного турнира категории 500 в американском Сан-Диего, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В поединке одной восьмой финала наш тандем одолел американок Каролин Долхайд и Клер Лю со счетом 7:6, 6:4. В одной четвертой Саснович и Александрова сыграют с первыми сеяными, представительницами Чехии Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.
Белорусская пара Егор Герасимов и Николай Голяк не пробилась в четвертьфинал турнира в китайском Гуанчжоу. Наши парни в матче 1/8 финала потерпели поражение от греческо-японского тандэма – Маркос Каловелонис/Ташихидо Мацци – со счетом 6:3, 6:7, 7:10.