Прямой эфир

Саснович и Александрова вышли четвертьфинал парного разряда на теннисном турнире в Сан-Диего

13 сентября 2023 11:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусско-российский дуэт Александра Саснович и Екатерина Александрова вышли в четвертьфинал парного разряда теннисного турнира категории 500 в американском Сан-Диего, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович и Александрова вышли четвертьфинал парного разряда на теннисном турнире в Сан-Диего-1

В поединке одной восьмой финала наш тандем одолел американок Каролин Долхайд и Клер Лю со счетом 7:6, 6:4. В одной четвертой Саснович и Александрова сыграют с первыми сеяными, представительницами Чехии Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.

Саснович и Александрова вышли четвертьфинал парного разряда на теннисном турнире в Сан-Диего-4

Белорусская пара Егор Герасимов и Николай Голяк не пробилась в четвертьфинал турнира в китайском Гуанчжоу. Наши парни в матче 1/8 финала потерпели поражение от греческо-японского тандэма – Маркос Каловелонис/Ташихидо Мацци – со счетом 6:3, 6:7, 7:10.

# Теннис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Динамо-Шинник» победил «Амурских Тигров» в МХЛ
12 сентября 2023 22:02

«Динамо-Шинник» победил «Амурских Тигров» в МХЛ

Минское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в выездном матче КХЛ
12 сентября 2023 22:00

Минское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в выездном матче КХЛ

Баскетбольный клуб «Минск» стартует в очередном сезоне. Состоялась традиционная презентация команды
12 сентября 2023 21:43

Баскетбольный клуб «Минск» стартует в очередном сезоне. Состоялась традиционная презентация команды