Саснович и Александрова вышли четвертьфинал парного разряда на теннисном турнире в Сан-Диего

Белорусско-российский дуэт Александра Саснович и Екатерина Александрова вышли в четвертьфинал парного разряда теннисного турнира категории 500 в американском Сан-Диего, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке одной восьмой финала наш тандем одолел американок Каролин Долхайд и Клер Лю со счетом 7:6, 6:4. В одной четвертой Саснович и Александрова сыграют с первыми сеяными, представительницами Чехии Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.