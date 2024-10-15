Илья Протас стал второй звездой матча «Виндзора»

Илья Протас стал второй звездой очередного матча «Виндзора» в хоккейной лиге Онтарио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В активе белоруска гол и два ассиста. Вначале хозяева вчистую уступали – 0:2. Затем за дело взялся наш форвард. Именно он положил начало впечатляющему камбэку, размочив счет.

Вскоре веское слово сказали партнеры, забросив четыре шайбы кряду. В двух случаях Протас отдавал результативные передачи. На данный момент проспект «Вашингтона» в пяти встречах набрал 9 очков. Это шесть голов и три ассиста. Общий показатель полезности +3.

В Национальной хоккейной лиге первую осечку допустила «Юта». Формально новичок не совладал с «Нью-Джерси». «Дэвилс» отправили в ворота соперника три безответные шайбы. В рядах «Юты», в третьей паре обороны, действовал Владислав Колячонок. Он провел на льду 15,57 и завершил встречу с показателем полезности -1. Наш защитник провел уже четвертую игру со старта чемпионата. «Юта» впервые оступилась.