Сборная Беларуси по футболу сыграет с командой Люксембурга в Лиге наций

Матчем с командой Люксембурга сборная Беларуси по футболу продолжит участие в дивизионе C Лиги наций УЕФА. Это будет поединок четвертого тура. Прямую трансляцию смотрите на нашем телеканале в 21:40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент дружины находятся на разных полюсах в таблице. Отечественные парни возглавляют квартет. Правда, столько же очков имеют и ближайшие преследователи болгары. Но подопечные Карлоса Алоса обходят конкурента по дополнительным показателям. Игроки Люксембурга значатся последними.

К слову, именно земляки нанесли оппоненту поражение. Причем на его же территории. Случилось это чуть более месяца назад. Тогда викторию белорусам принес Валерий Громыко. Нынче номинальными хозяевами будут наши кудесники мяча. Поэтому верим в команду и ожидаем позитивного исхода.