Карлос Алос Феррер назвал расширенный состав сборной Беларуси по футболу на матчи с Андоррой и Израилем

Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Карлос Алос Феррер определился с расширенным списком игроков на сентябрьские отборочные матчи чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сейчас в ростере 28 имен. Но в окончательный состав попадут 23 футболиста. Тренировочный кэмп нашей команды стартует с 3 сентября в Минске. 9 сентября белорусам предстоит дуэль с дружиной Андорры, а 12-го – с коллективом из Израиля.