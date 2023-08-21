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Карлос Алос Феррер назвал расширенный состав сборной Беларуси по футболу на матчи с Андоррой и Израилем

21 августа 2023 19:35
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Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Карлос Алос Феррер определился с расширенным списком игроков на сентябрьские отборочные матчи чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Карлос Алос Феррер назвал расширенный состав сборной Беларуси по футболу на матчи с Андоррой и Израилем-1

Сейчас в ростере 28 имен. Но в окончательный состав попадут 23 футболиста. Тренировочный кэмп нашей команды стартует с 3 сентября в Минске. 9 сентября белорусам предстоит дуэль с дружиной Андорры, а 12-го – с коллективом из Израиля.

# Футбол Беларуси # Карлос Алос Феррер # Фотофакт

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