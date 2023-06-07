Карина Демидик победила в прыжках в высоту в рамках «Недели лёгкой атлетики» в Москве

Белорусская легкоатлетка Карина Демидик одержала победу в состязаниях по прыжкам в высоту в рамках «Недели легкой атлетики» в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша спортсменка показала результат 1 метр и 91 сантиметр.

Отметим, среди женщин вся тройка призеров преодолела данную планку. Однако только Демидик покорилась эта высота с первой попытки. 7 июня комплекты наград будут разыграны в прыжках в длину. Завершится «Неделя легкой атлетики» в субботу, 10 июня.