Мини-футбол. «Столица» победила ВРЗ в третьем матче финальной серии чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. «Столица» победила ВРЗ со счетом 8:4 в третьем поединке финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу. Встреча прошла в Гомеле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый тайм получился результативным. Команды на двоих забили восемь мячей, шесть раз отличились гости. Во втором отрезке хозяева смогли несколько раз огорчить оппонентов. Однако свои ворота вновь уберечь не удалось. Таким образом, «Столица» вышла вперед в финальной серии. Теперь счет 2:1. Следующий матч, возможно, чемпионский, состоится 10 июня.