Гандбол. «Мешков Брест» вышел в финал SEHA-лиги, обыграв «Пермских медведей»

«Мешков Брест» вышел в финал SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче 1/2 команда была сильнее «Пермских медведей». Таким образом, в решающей встрече за главный трофей турнира поспорят белорусские клубы.

Ранее выход в финал оформил минский СКА. Столичные гандболисты в непростом поединке одолели «Чеховских медведей» – 34:32. Хотя после первого тайма минимальное преимущество было у коллектива из Московской области. Однако второй отрезок лучше провели наши парни и заслуженно оформили викторию.