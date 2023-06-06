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Гандбол. «Мешков Брест» вышел в финал SEHA-лиги, обыграв «Пермских медведей»

06 июня 2023 20:49
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«Мешков Брест» вышел в финал SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче 1/2 команда была сильнее «Пермских медведей». Таким образом, в решающей встрече за главный трофей турнира поспорят белорусские клубы.

Гандбол. «Мешков Брест» вышел в финал SEHA-лиги, обыграв «Пермских медведей»-1

Ранее выход в финал оформил минский СКА. Столичные гандболисты в непростом поединке одолели «Чеховских медведей» – 34:32. Хотя после первого тайма минимальное преимущество было у коллектива из Московской области. Однако второй отрезок лучше провели наши парни и заслуженно оформили викторию.

Финал и матч за бронзовые медали состоятся 8 июня.

# Гандбол # Фотофакт

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