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Белорусские стрелки завоевали очередные медали на открытом Кубке России

07 июня 2023 12:26
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Белорусские спортсмены завоевали очередные медали на открытом Кубке России по пулевой стрельбе, который в эти дни проходит в Игнатово, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские стрелки завоевали очередные медали на открытом Кубке России-1

В индивидуальном упражнении среди юниорок победу праздновала Александра Петрова. Бронза у Дианы Дорониной. В этом же виде программы у девушек Любовь Яскевич стала вице-чемпионкой, а Надежда Леоновец замкнула тройку сильнейших.

Белорусские стрелки завоевали очередные медали на открытом Кубке России-4

Еще одно золото завоевали Ульяна Даниленко и Никита Коваленок в упражнении смешанных пар среди юниоров. Александра Петрова и Иван Казак поднялись на третью ступень пьедестала. Завершится стрелковый турнир 12 июня.

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