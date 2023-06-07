Белорусские стрелки завоевали очередные медали на открытом Кубке России

Белорусские спортсмены завоевали очередные медали на открытом Кубке России по пулевой стрельбе, который в эти дни проходит в Игнатово, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В индивидуальном упражнении среди юниорок победу праздновала Александра Петрова. Бронза у Дианы Дорониной. В этом же виде программы у девушек Любовь Яскевич стала вице-чемпионкой, а Надежда Леоновец замкнула тройку сильнейших.