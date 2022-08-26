Карим Бензема забил 27 голов и стал лучшим футболистом сезона

На этот приз также претендовали партнер Бензема по «Реалу», вратарь Тибо Куртуа, а также полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. В прошедшем сезоне Бензема выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании вместе с мадридским клубом. Он забил 27 голов и сделал 12 результативных передач в 32 матчах Ла Лиги. В Лиге чемпионов на счету футболиста 15 голов – он стал лучшим бомбардиром турнира в минувшем сезоне.