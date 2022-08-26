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Карим Бензема забил 27 голов и стал лучшим футболистом сезона

26 августа 2022 15:04
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Новости Франции. Карим Бензема признан лучшим футболистом сезона по версии УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Карим Бензема забил 27 голов и стал лучшим футболистом сезона -1

На этот приз также претендовали партнер Бензема по «Реалу», вратарь Тибо Куртуа, а также полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. В прошедшем сезоне Бензема выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании вместе с мадридским клубом. Он забил 27 голов и сделал 12 результативных передач в 32 матчах Ла Лиги. В Лиге чемпионов на счету футболиста 15 голов – он стал лучшим бомбардиром турнира в минувшем сезоне.  

# Футбол # Тибо Куртуа # Кевин де Брюйне # Новости Франции # Фотофакт

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