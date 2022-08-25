Чемпионат Беларуси по лыжероллерам завершился в «Раубичах». Какие есть проблемы в спорте?

В стартах принимали участие лыжники из Беларуси и России, а также спортсмены юниорского возраста. У взрослых женскую гонку на 5 километров выиграла наша Анна Королева. У мужчин дистанцию 11 километров 200 метров быстрее всех преодолел Михаил Семенов. Отметим, он покинул нашу национальную сборную два года назад. Любопытно, что сейчас Михаил работает в МЧС, а также трудится гайдом в паралимпийской лыжной команде Беларуси. На чемпионате Семенов решил заявиться всего на одну гонку и выиграл ее.

М ихаил С ем е нов, победитель открытого чемпионата Беларуси по лыжероллерам: Спустя два года я почти не бегаю, конечно, тяжелее стало преодолевать дистанцию. Но в целом еще уровень какой-то остался, понравилось, что еще в неплохой форме. В «Раубичах» я уже 13 лет тренируюсь, мне очень нравится комплекс. Я езжу раза 2-3 в неделю сюда тренироваться на роллерах. С паралимпийцами сложнее, потому что сборов у них не так много. Хотелось бы больше централизованных сборов. Мы, скажем так, на общественных началах договариваемся, встречаемся на Веснянке и тренируемся. А так, чтобы был какой-то сбор – этого мало. Только второй сбор сделали за лето. Чтобы был какой-то результат, этого маловато. Тем более спортсмен у меня слабовидящий, и с ним наоборот нужно больше контакта.

Андрей Коваленко, государственный тренер национальный команды Беларуси по лыжным гонкам:

На сегодня команда состоит из гонщиков, которые уже, что называется, понюхали порох, и из молодых. Мы в прошлом году обновили команду практически наполовину. Она небольшая, она компактная, но половина совершенно молодых людей. 2003 года. Юноши и девочки. Наша задача – создать условия, у спортсменов задача тренироваться и показывать результат. На нас пока эти санкции на сегодня. Неприятно, это понятно. Скорее всего, нас не пустят и на кубки мира. Опять же, Российская Федерация, российский сектор – там конкуренция такая, что и чемпионаты мира позавидуют. Поэтому там будем соревноваться и там показывать результаты.

Все лето наши лыжники готовились в Беларуси. Исключение составил лишь высокогорный сбор, который они провели в России. Ближайшие два месяца белорусы будут проходить подготовку в «Раубичах», а затем отправится на лыжную базу в Хакасии.