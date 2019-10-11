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Карел Воолайд о матче сборных Беларуси и Эстонии: «Белорусы имели очень много хороших моментов»

11 октября 2019 20:51
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу провела матч отборочного турнира к чемпионату Европы. На стадионе «Динамо» белыя крылы принимали гостей из Эстонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении 90 минут зрители так и не увидели забитых голов, хотя наши парни, пожалуй, были ближе к успеху. Ничья – 0:0.

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Карел Воолайд о матче сборных Беларуси и Эстонии: «Белорусы имели очень много хороших моментов»-1

Карел Воолайд, главный тренер сборной Эстонии по футболу:
Я был доволен, наблюдая за игрой. Белорусы имели очень много хороших моментов.

Сейчас наша сборная с 4 очками занимает 4 место в своей группе. Следующую игру отборочного турнира Беларусь проведет 13 октября против Нидерландов. Встреча начнется в 19 часов.

Карел Воолайд о матче сборных Беларуси и Эстонии: «Белорусы имели очень много хороших моментов»-4

Карел Воолайд о матче сборных Беларуси и Эстонии: «Белорусы имели очень много хороших моментов»-6

# Футбол Беларуси # Карел Воолайд # Фотофакт

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